ARAÇ YANGINI UCUZ ATLATILDI!

Lefkoşa-Girne anayolunun Saint Hilarion kavşağı yakınlarında dün günün ilk saatlerinde meydana gelen araç yangını ucuz atlatıldı.



Polisten verilen bilgiye göre dün günün ilk saati olan 01:00 sıralarında Girne-Lefkoşa anayolunun Saint Hilarion kavşağının yaklaşık bir kilometre doğusunda Boğazköy istikametinden Girne istikametine doğru seyreden 30 yaşındaki Ahmet Üzüm yönetimindeki KD 003 plakalı aracın muhtemelen motor bölümünde meydana gelen arıza nedeni ile bir yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken soruşturma devam etmekte.



