ARACIN AÇILAN ARKA KAPAĞI ÖLDÜRÜYORDU!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da önceki gün yolda yürüyen 27 yaşındaki kız, yanından geçen çift kabin aracın arka kapağının açılıp başına vurması sonucu ağır yaralandı

Mağusa’da önceki gün yolda yürüyen Solange Nechep Check isimli genç kız, yanından geçen çift kabin aracın arka kapağının açılıp başına vurması sonucu ağır yaralandı. Talihsiz kaza sonucu ağır yaralanan ve Mağusa Devlet Hastanesi Nöroloji Servisinde müşahede altına alınan genç kızın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, araç sürücüsü Mustafa Can Özden ise tutuklanarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Özden aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Hayati tehlikesi var

Meselenin tahkikat memuru, 31 Aralık 2018 tarihinde Mağusa Akhisar Sokak üzerinde, zanlı Mustafa Can Özden’in, yönetimindeki PN 697 plakalı çift kabin aracın arka korkuluk demirini sabitlemeden seyrettiği esnada, arka korkuluk demirinin açıldığını belirtti. Konu aracın arka korkuluk demirinin açılması sonucu o esnada yolda yaya olarak yürüyen Solange Nechep Check’in açılan kapağın başına vurması sonucu ağır yaralandığını belirten tahkikat memuru, Check’in kafa travması nedeniyle Nöroloji Servisinde müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı. Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutuklu kalacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Mustafa Can Özden’in tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.