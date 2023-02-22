Deprem bölgesinde yaşayan ve KKTC’de öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik toplantı gerçekleştirildi

Başbakan Ünal Üstel başkanlığında, deprem bölgesinde yaşayan ve KKTC’de öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik alternatifli eğitim modelleri ve destek konularının ele alındığı olağanüstü bir toplantı gerçekleşti.

Deprem bölgesinde yaşayan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik alternatifli eğitim modelleri ve destek konularının ele alındığı olağanüstü toplantı Başbakan Ünal Üstel başkanlığında Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Alişan Şan, YÖDAK Başkanı Turgay Avcı ve KKTC’de eğitim veren 21 üniversitenin rektörlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda felaket bölgesinde yaşayan, birinci derecede yakınlarını, ailelerini, evlerini ve gelir kapılarını yitirmiş öğrencilere destek olabilmek için alınabilecek kararlar görüşüldü.

Deprem bölgesinde yaşayan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde öğrenim gören Öğrencilere Özel Deprem Destek Paketi’nin yarın yapılacak son hazırlıkların ardından açıklanacağı duyuruldu.

BRT