Evinde ölü bulundu
Evinde ölü bulundu
A+A-
Polis, 44 yaşındaki Burçin Özkuş’un, Zeytinlik’te ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunduğunu açıkladı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 12.30 sıralarında, Burçin Özkuş (E-44), Zeytinlik’te ikametgahı içerisinde ölü olarak bulundu.
Özkuş’un, doktor tarafından yapılan dış muayenesinde darp ve cebir izine rastlanmadı. Soruşturma devam ediyor.
TAK/BRT
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.