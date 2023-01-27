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Evinde ölü bulundu

Evinde ölü bulundu

Evinde ölü bulundu

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Polis, 44 yaşındaki Burçin Özkuş’un, Zeytinlik’te ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunduğunu açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 12.30 sıralarında, Burçin Özkuş (E-44), Zeytinlik’te ikametgahı içerisinde ölü olarak bulundu.

Özkuş’un, doktor tarafından yapılan dış muayenesinde darp ve cebir izine rastlanmadı. Soruşturma devam ediyor.

TAK/BRT

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