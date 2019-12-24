ARTIK İNTERNETTEN YAPILABİLECEK
6 Ocak’tan itibaren başlıyor
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Araç Kayıt Otomasyon Sistemi (AKOS) Projesi donanım kurulumu ve testlerinde son aşamaya gelindiği duyuruldu.
Proje kapsamında 6 Ocak 2020 itibari ile internet üzerinden (online) seyrüsefer yenileme, muayene harcı ödenmesi, özel plaka talep edilmesi ve özel araç yurt dışına çıkış işlemleri yapılabilecek.
“2-3 OCAK TARİHLERİNDE BÖLGE BİRİMLERİNDE İŞLEM YAPILMAYACAK”
Bu projeye geçiş kapsamında sistemin son testlerinin yapılacağı 2-3 Ocak 2020 tarihlerinde Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi ve bölge birimlerinde işlem yapılamayacak.
Bu sebepten dolayı 2-3 Ocak 2020 tarihlerinde yurt dışı araç çıkış işlemleri Gümrük Dairesi Müdürlüğü tarafında Gazimağusa Limanı ve Girne Turizm Limanı’nda çıkış esnasında yapılacak.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.