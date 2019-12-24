ARTIK İNTERNETTEN YAPILABİLECEK

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Araç Kayıt Otomasyon Sistemi (AKOS) Projesi donanım kurulumu ve testlerinde son aşamaya gelindiği duyuruldu.

Proje kapsamında 6 Ocak 2020 itibari ile internet üzerinden (online) seyrüsefer yenileme, muayene harcı ödenmesi, özel plaka talep edilmesi ve özel araç yurt dışına çıkış işlemleri yapılabilecek.

“2-3 OCAK TARİHLERİNDE BÖLGE BİRİMLERİNDE İŞLEM YAPILMAYACAK”

Bu projeye geçiş kapsamında sistemin son testlerinin yapılacağı 2-3 Ocak 2020 tarihlerinde Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi ve bölge birimlerinde işlem yapılamayacak.

Bu sebepten dolayı 2-3 Ocak 2020 tarihlerinde yurt dışı araç çıkış işlemleri Gümrük Dairesi Müdürlüğü tarafında Gazimağusa Limanı ve Girne Turizm Limanı’nda çıkış esnasında yapılacak.