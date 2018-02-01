ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU!

Dün Gazimağusa ve Girne’de asayiş ve trafik operasyonu gerçekleştirildi.

Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında gerçekleştirilen trafik ve asayiş operasyonunda, kumarhaneye girmeleri ve kumarhanede bulunmaları yasak olan 11 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde 453 araç sürücüsünden 102’si hakkında ileri işleme gidildi.

Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde düzenlenen operasyonlarda ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 13 kişi hakkında yasal işlem başlatılırken, 1 iş yerinde izini olmaksızın alkollü içki satıldığı için yasal işlem başlatıldı.

Trafik denetimlerinde 220 araç sürücüsünden suç işlediği tespit edilen 95 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. 10 araç trafikten men edildi.