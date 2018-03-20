ASGARİ ÜCRET 3 BİN 500 TL OLSUN DEMEDİM!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 227 milyon 155 bin 400 TL’lik 2018 bütçesi, Meclis Genel Kurulu’nun dün akşam geç saatlerde tamamlanan toplantısında oy çokluğuyla kabul edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, eski hükümet döneminden kalan projeleri devam ettireceklerini söyledi.

Eleştirilere değinen Çeler, Arıklı’nın borçlarla ilgili verdiği rakamın yanlış olduğunu, Sosyal Sigortalar’ın 174.4 milyon TL‘lik toplam borcunun 100 milyon TL’sinin İhtiyat Sandığı’na olduğunu açıkladı.

Kürsüye siyah bir kutu ile çıkan Çeler, çalışma ön izni alınmadan ülkeye turist vizesiyle gelen işçilerin personelin ısrarla “olmaz” demesine rağmen Özel Kalem Müdürü ve Bakan’ın imzasıyla yasa dışı bir şekilde çalışma izni çıkarılmasıyla ilgili Başsavcılık’tan gelen raporu sundu.

Çeler’in bu açıklaması, UBP sıralarında seslerin yükselmesine neden oldu.

Konuşmasını sürdüren Bakan Çeler, kayıt dışı işçiliğin sona ermesi ve ekonominin kayıt altına alınmasının yolunun çalışma izinlerinin denetlenmesinden geçtiğini belirterek, müfettiş eksikliğinin ise önlerinde duran bir gerçek olduğunu, teşkilat yasasının eskiliğinden kaynaklandığını kaydetti.

“MUHALEFETTEYKEN ‘ASGARİ ÜCRET 3 BİN 500 TL OLSUN’ YÖNÜNDE BİR AÇIKLAMAM YOK”

Muhalefetteyken asgari ücretin 3 bin 500 TL olması gerektiği yönünde bir açıklaması olmadığını ısrarla vurguladığını söyleyen Çeler, “Bunu ispat etsinler, gereğini yapayım” dedi.

Asgari ücret belirleme sisteminin yanlış olduğunu yineleyen Çeler, bunları doğru çözüm ve sonuçlarla ortaya çıkarmak için düğmeye bastıklarını ifade etti.

Çeler, yerli istihdam konusundaki hassasiyetini dile getirerek, gençlerin hizmet sektörü ve yarı zamanlı işlerde çalışmalarının teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

Çeler, iş sağlığı ve güvenliği denetimleri palyatif olsa da en azından yarar sağladığını, denetimlerin başlamasından bu yana can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler saat 00.35 sıralarında tamamlandı.

Meclis Genel Kurulu, 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerini bugün saat 11.00’den itibaren sürdürecek. Bugünkü gündemde Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri bulunuyor.