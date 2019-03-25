Aşırı terleme ile ortaya çıkıyor!

Çıban nedir? Çıban için hangi doktora gidilir?

Her yaşta insanda görülen ancak çocuklara oranla yetişkinlerde daha sık görülen çıban nedir? Çıban için hangi doktora gidilir?

Yaş, sistemik hastalıklar, bağışıklık sisteminin zayıf olması, kansızlık, vitaminsizlik, aşırı kilo, aşırı terleme gibi nedenlerle ortaya çıkan çıbanlarla ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz… Çıban nedir? Çıban için hangi doktora gidilir?

ÇIBAN NEDİR?

Ciltte stafilokok denilen bakterinin meydana getirdiği enfeksiyon sonucu oluşan iltihap, irin birikimine çıban adı verilir. Genellikle bakterilerin kıl köklerine yerleşerek çoğalması sonucu ortaya çıkmaktadır. Daha çok derinin katlı bölgelerinde, bacaklarda ve sırtta görülmektedir.

Türlerine ve oluşum nedenlerine bağlı olarak farklılık gösteren çıban oluşumunun ilk safhası genellikle cilt yüzeyinde bir kızarıklık ile kendini gösterir.

Birçok bakteri ve virüs kaynaklı çıbanın yanı sıra dış etkenlere bağlı olarak meydana gelen çıbanların iyileşme süreci (çıbanlara müdahale edilmeden, kontrollü bir iyileşme ile) 7 ila 15 gün arası değişmektedir. Zira müdahale edilen çıbanların içerisinde yer alan iltihaplar yayılabilir ve yeni enfeksiyonların meydana gelmesine, hatta çıban keseciklerinin kısa sürede artış göstermesine neden olur.

Çıbanlar, aşırı terleme rahatsızlığı bulunanlarda, kanser tedavisi görenlerde, dengesiz beslenenlerde, vitamin eksikliği yaşayanlarda, kansızlık olarak bilinen anemi hastalığı olanlarda, şeker hastalarında, bağışıklık sistemi zayıf olanlarda ve aşırı kilolu ve hareketsiz yaşam tarzı olanlarda sıklıkla görülür.

ÇIBAN İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Bazı çıbanlar kendi kendine geçebilir. Fakat sıklıkla ortaya çıkıyorsa bu durum başka hastalıkların habercisi de olabilir ve tehlikeli bölgelerdeki çıbanlar için mutlaka doktora başvurmanız gerekmektedir. Çıban için Dermatoloji Uzmanından randevu almanız gerekir.