1 Haftadan fazla gecikme varsa dikkat!

Adet gecikmesinin nedenleri nelerdir?

Adet gecikmesi yaşayan kadınların hamile olmadığından emin olması gerekir. Adetin gecikmesi hormonal dengesizliklerden çok ciddi tıbbi durumlara kadar değişebilir. Peki, adet gecikmesinin nedenleri nelerdir?

Kadınların ergenliğe girişle birlikte her ay düzenli olarak adet görmesi üremenin doğal bir gerekliliğidir. Normal sağlıklı bir kadın ergenlik ve menopoz dönemleri arasında ortalama her ay adet kanaması yaşar. Adet kanamasının birkaç gün gecikmesi “normal” olarak kabul edilirken, 1 hafta ve daha uzun süreli gecikmeler sıra dışı bir durumun varlığına işarettir. Ancak 1 haftadan uzun süren gecikme başka sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Normal sürelerin dışında yaşanan adet gecikmelerinin sebeplerinin mutlaka araştırılması gerekir. Şimdi, adet gecikmesinin nedenleri nelerdir? Gelin hep birlikte öğrenelim…

ADET GECİKMESİNİN NEDENLERİ

Düşük vücut ağırlığı

Anoreksiya nervoza veya bulimia gibi yeme bozuklukları olan kadınlar adet gecikmesiyle karşı karşıya kalabilir. Boyunuz için normal bir aralık olarak kabul edilen değerin yüzde 10’unun altında olması, vücudunuzun çalışma şeklini değiştirebilir ve yumurtlamayı durdurabilir.

Obezite

Düşük vücut ağırlığı hormonal değişikliklere neden olabileceği gibi aşırı kilolu olmak da adet gecikmesine sebep olabilir.

Polikistik over sendromu (PKOS)

Polikistik over sendromu (PKOS) , vücudunuzun daha fazla erkeklik hormonu androjen üretmesine neden olan bir durumdur. Bu hormon dengesizliğinin bir sonucu olarak yumurtalıklar üzerinde kistler oluşur. Bu yumurtlamayı düzensiz hale getirebilir veya tamamen durdurabilir.

Doğum kontrolü

Doğum kontrolü sırasında adet döngünüzde değişiklik olabilir. Doğum kontrol hapları, yumurtalıklarınızın yumurta salmasını engelleyen östrojen ve progestin hormonlarını içerir. Doğum kontrol haplarını almayı bıraktığınızda döngünüzün tekrar tutarlı olması altı ay kadar sürebilir.

Kronik hastalıklar

Diyabet ve çölyak hastalığı gibi kronik hastalıklar da adet döngüsünü etkileyebilir. Kan şekeri değişiklikleri, hormonal değişikliklerle bağlantılıdır, bu yüzden nadir de olsa, kontrol altına alınamayan diyabet, adetinizin düzensiz olmasına neden olabilir. Çölyak hastalığı, ince bağırsağınızda vücudunuzun kilit besin maddelerini emmesini engelleyebilecek hasara yol açabilecek iltihaplara neden olur. Bu adette gecikmeye ve adet sürelerinde belirsizliğe neden olabilir.

Erken peri-menopoz

Çoğu kadın 45-55 yaş arası menopoza girer. 40 yaş ve üstü semptom gelişen kadınların erken dönem menopoz geçirdiği kabul edilir . Bu, yumurta arzınızın azalmakta olduğu, bununla birlikte de adetinizin gecikeceği ve sona ereceği anlamına gelir.

Tiroid sorunları

Aşırı aktif veya normal çalışmayan tiroid bezi de adet gecikmesine neden olabilir. Tiroid vücudunuzun metabolizmasını düzenler, böylece hormon seviyeleri de etkilenebilir. Tiroid sorunları genellikle ilaçla tedavi edilebilir. Tedaviden sonra adet görme süreciniz normale dönecektir.

Stres ve depresyon

Stres, kaygı, depresyon gibi durumlardan muzdarip kadınlarda adet gecikmesi görülebilir. Stresin azaltılması ve depresyonun atlatılması adet gecikmesinin de normale dönmesine sebep olur.

Emzirme

Doğum yapan kadınlarda adet döneminin düzene girmesi uzun sürer, emzirme döneminde adet gecikmesi yaşanmaktadır. Emzirme dönemi bittiğinde durum normale döner.