FİYATLAR VATANDAŞIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Yeni Bakış'tan Süreyya Özdemir'in haberine göre; Lefkoşa Otobüs Terminali içerisine pazar günleri kurulan halk pazarına, bu hafta vatandaşın talebi yoğundu. Geçtiğimiz haftalara oranla meyve ve sebze fiyatlarında düşüşün gözlemlenmesi nedeniyle vatandaşın hem yüzü güldü hem de alışverişin keyfini çıkardı.

Domatesin kilosu 3 TL’den başlayarak 8 TL’ye kadar tezgahlarda yerini aldı.

Tezgahtaki diğer bazı sebzelerin fiyatları ise şu şekilde gözlemlendi;

Havuç kilosu: 5 TL

6 tane Enginar: 10 TL

Bakla: 6 TL

Domatesin kilosu: 8 TL

Patlıcanın kilosu: 14 TL

Salatalığın kilosu: 5 TL

Yeşillik: 2 TL

Soğanın kilosu: 3,50 TL

Patatesin kilosu: 4,50 TL

Tatlı biberin kilosu: 10 TL

Acı biber: 15 TL

Limonun kilosu: 2 TL

Meyve fiyatları ise tezgahlara şu şekilde yansıdı:

Muz: ……….8 TL

Elma: ………….5 TL

Armut: ………….4 TL

Ayva: ……………4 TL

Portakal: ……….5 TL

Çileğin kilosu: 20 TL

Çağlanın kilosu: 40 TL