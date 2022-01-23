Ataoğlu: Beklediğimiz oy oranı bu değildi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu BRT’ye yaptığı açıklamada, şu ana kadar açıkalanan sonuçlara göre katılım oranında çok ciddi bir düşüş olduğunu ve sebeplerinin araştırılması gerektiğini söyledi.

Bu pandemickoşullarında ve soğuk havada oy vermeye gidenlere teşekkür eden Ataoğlu, aldıkları oy oranını yetkili kurullarında değerlendireceklerini çünkü bekledikleri oy oranının daha yüksek olduğunu kaydetti.

Ataoğlu, sonuçlar daha da netleştikten sonra tekrardan açıklama yapacaklarını da ifade ederek, seçimlerin ülkeye hayırlı olması arzusunu dile getirdi.

BRTK