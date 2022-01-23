Marketteki müşteriye çocuğu karşılığında 500 bin dolar teklif etti

ABD'deki perakende devi Walmart'ın mağazasında bir kadın, kasada sıra bekleyen başka bir kadının çocuğunu satın almaya çalıştığı için yakalandı.

Olay, Teksas eyaletinde yer alan Crockett County'deki Walmart şubesinde 18 Ocak'ta yaşandı. Crockett Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada Rebecca Lanette Taylor, alışveriş arabasıyla kasa sırasında bekleyen bir kadına yanaşıp çocuğunu satın almak istediğini söyledi.

49 yaşındaki Taylor, kimliği açıklanmayan anneye yaklaşıp, alışveriş arabasında oturan bir yaşındaki çocuğu için 250 bin dolar teklif etti.

Annenin polise yaptığı ihbara göre Taylor, çocuğun sarı saçlarını ve mavi gözlerini çok sevdiğini, 250 bin doların arabasında nakit olarak bulunduğunu ve çocuğu hemen satın almak istediğini söyledi.

Taylor'ın ısrarlarından bunalan anne, kadının yalnız olmadığını, yanında Hispanik gibi görünen bir başka kişinin daha bulunduğunu, bu kadının da çocuğun adını öğrenmeye çalıştığını belirtti.

Anne daha sonra Taylor'ın kendisine bağırmaya başladığını, 250 bin dolar yetmiyorsa 500 bin dolar da vereceğini söylediğini anlattı.

Mağazadan çıkan anne, endişelenerek çocuğunu arabaya götürüp kilitledi. Otoparkta annenin aracının yanına park eden Taylor ise ısrarla çocuğu için 500 bin dolar vereceğini söyledikten sonra arabasına binip gitti.

Polisler, Walmart mağazasındaki güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini, annenin anlattıklarının doğrulandığını bildirdi.

Bunun üzerine güvenlik görevlileri, Taylor'ı çocuk satma ve alma suçundan tutukladı.

Houston County Hapishanesi'ne sevk edilen Taylor, 50 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Taylor'ın dava tarihi henüz açıklanmazken, suçlu bulunursa 10 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Kaynak: Independent Türkçe