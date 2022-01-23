Pfizer CEO'sundan flaş Omicron aşısı açıklaması!

BioNTech ile birlikte COVID 19'a karşı dünyanın en yaygın aşılarından birini geliştiren Pfizer'in CEO'su Albert Bourla, dünyanın birkaç ay içinde “normale” döneceğini açıkladı. Bourla, Pfizer'in Omicron dahil olmak üzere tüm corona virüs varyantlarını kapsayan bir aşı üretmeyi hedeflediğini söyledi. Bununla birlikte, Bourla aşı karşıtlarının milyonlarca kişinin ölümüne yol açtığı konusunda uyardı.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer CEO'su Albert Bourla, corona virüsün tüm varyantlarına karşı koruyan bir aşı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Bourla, söz konusu aşının yılda tek sefer uygulanacağını vurgulayarak, “Yılda bir kez insanları bunu yapmaya ikna etmek daha kolay. Omicron'u kapsayan ve diğer varyantları da hedefleyen bir aşı oluşturup oluşturamayacağımızı görmek istiyoruz” diye konuştu.

Bununla birlikte Bourla, “Corona virüs yok olmayacak. Ancak önümüzdeki yıllarda bizimle olacak. Omicron gibi kontrol edebileceğimiz anormallikler görmeye devam edeceğiz. Ancak, birkaç ay içinde normale dönebiliriz” dedi.

Bourla, bugüne kadarki diğer varyantların aksine, “Sadece Omicron"un aşıların sağladığı enfeksiyona karşı korumayı atlayabildiğini, ancak aşılamanın hastaneye kaldırılmayı önlemede etkili olduğunu da sözlerine ekledi.

Diğer taraftan 60 yaşındaki yönetici, kendisi hakkında çevrimiçi olarak yanlış bilgiler yayınlayan ve ona tehdit mektupları gönderen aşı karşıtları tarafından düzenli olarak tehdit edildiğini söyledi.

Bourla, "Yanlış bilgilerin yayılmasından kazanç sağlayan küçük bir azınlık var. Her şeyi çok iyi biliyorlar; sadece bu yanlış bilgiyi yaymayı bir yaşam biçimi haline getiriyorlar; onlar suçlular. En büyük sorun ise insanların onlara inanması. Ölen insanlar ağırlıklı olarak aşılanmıyor. Milyonlarca kişi bu az sayıdaki suçlular nedeniyle öldü” diye konuştu.

MART AYINDA HAZIR OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Bourla, bu yılın başında Covid-19’un Omicron varyantını hedefleyen bir aşının Mart ayında hazır olacağını ve şirketin dozları üretmeye başladığını açıklamıştı.

CNBC'de yayınlanan "Squawk Box" adlı programa konuşan Bourla, "Omicron’a karşı geliştirilen aşı Mart ayında hazır olacak. Bu miktarların bazılarını üretmeye zaten başladık” demişti.

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