ATATÜRK BÜSTÜNE ÇİRKİN SALDIRI!
Büyükkonuk'ta Atatürk büstüne çirkin saldırı
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Ülkemizin Karpaz bölgesindeki beldelerinden biri olan Büyükkonuk'ta köy meydanında bulunan Atatürk Büstü'ne kasti hasar verilerek çirkin bir saldırı düzenlendiği bildirildi. Bölge halkının bu çirkin saldırya büyük bir tepki gösterdiği ve kınadığı beliritiliyor.
Etiketler : Büyükkonuk, Atatürk Büstü, saldırı
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