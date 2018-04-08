AYSEL HEMŞİRE AĞIR YARALI!
Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya hasta getiriyorlardı...
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Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya hasta getiren ambulansın içinde bulunan Aysel İnik adlı hemşire bir aracın ambulansa çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralandı.
Aysel hemşirenin omuriliğinde kırık olduğu tespit edildi.
Kazanın Türkmenistanlı bir kişinin sürdüğü aracın ambulansa çarpması nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.
Havadis
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