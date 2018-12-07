BABA VE OĞUL'UN CEZASI BELLİ OLDU!
Mahkeme kararını verdi!
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Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa'da faaliyet gösteren “David People Bistro-Cafe" isimli iş yerini yanıcı madde dökerek ateşe vermek suretiyle kundaklayan üvey baba oğul hakkındaki karar Mağusa Ağır Ceza Mahkemesinde açıklandı.
Mağusa'da faaliyet gösteren “David People Bistro-Cafe" isimli iş yerini yanıcı madde dökerek ateşe vermek suretiyle kundaklayan üvey baba oğul hakkındaki karar Mağusa Ağır Ceza Mahkemesinde açıklandı. “Kundaklama" ve “Kasti hasar" davalarından yargılanarak suçlu bulunan sanık Durmuş Doğan ile Gürbüz Karagöz 4’er yıl hapis cezasına mahkum edildiler.
Etiketler : David People Bistro-Cafe, kundaklama, mahkeme, ceza
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