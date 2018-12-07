SONALT ALTUĞ BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ!
Dışişleri Özel Kalem Müdürü Altuğ beyin kanaması geçirdi
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü, Sonalt Altuğ bu sabah beyin kanaması geçirdi.
BRT Muhabiri’nin Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı’dan aldığı bilgiye göre, Sonalt Altuğ bu sabah saat 07.00’de yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.
Altuğ’a bugün saat 15.00’de ikinci bir tomografi çekilecek. Tomografinin ardından Sonat Altuğ’a, müdahale yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.
Etiketler : Dışişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü, Sonalt Altuğ, beyin kanaması
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