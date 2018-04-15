BABAANNE SİNİRLENDİ, 2 BUÇUK AYLIK TORUNUNU YERE ATTI
Lefkoşa’nın Marmara bölgesinde, bu akşam akıllara zarar bir olay yaşandı.
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Lefkoşa’nın Marmara bölgesinde, bu akşam akıllara zarar bir olay yaşandı.
46 yaşındaki kaynana, birlikte yaşadığı 26 yaşındaki gelini ile aralarında çıkan tartışma sırasında, sinirlenerek 2 buçuk aylık torunu Shatlyk Kurbanov’u yere attı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay sonrasında 2 buçuk aylık Shatlyk Kurbanov’un kafa tası çatladı.
Shatlyk Kurbanov, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Nöroşirürji servisinde müşahede altına alınırken,kaynana tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.(BRTK)
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