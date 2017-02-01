BACAK UYUŞMASI DEYİP GEÇMEYİN!

Op. Dr. Muhammet İbrahimoğlu, bacaklarda meydana gelen uyuşukluğun bel fıtığının sinyali olabileceğini belirterek, tüm vücuda yayılabileceği uyarısında bulundu.

Denizli Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Muhammet İbrahimoğlu, bacaklarda meydana gelen uyuşukluğun bel fıtığının sinyali olabileceğini belirterek, tüm vücuda yayılabileceği uyarısında bulundu.

UYUŞMALARIN NEDENİ FARKLI OLABİLİR

Bacaklardaki uyuşma hakkında bilgi veren Op. Dr. Muhammet İbrahimoğlu, halk arasında bacaklarda his kaybı olarak bilinen uyuşmanın bazen tüm vücutta da görülebileceğini belirtti. Tekrar eden uyuşmalarda kişinin ihmal etmeden hekime başvurması gerektiğini kaydeden Op. Dr. İbrahimoğlu, diyabetik nöropati, ağır metal zehirlenmeleri, vitamin eksikliği, alkol ve sigara kullanımı, tiroid hastalığı ve beslenme bozuklukları gibi durumlarda da bacaklar ile beraber vücudun farklı yerlerinde uyuşmaların meydana gelebileceğini aktardı.

Uyuşmanın kan akışı, damar düğümlenmesi ve aşırı soğukluğa karşı maruz kalma nedeniyle de meydana geldiğini belirten Op. Dr. İbrahimoğlu, şunları söyledi:

"Bacak uyuşması duyu kaybının hissedilmesine yol açan anormal bir durumdur. Uyuşma tek taraflı ya da her iki bacakta olabilir. Bacak uyuşuklukları genellikle sinir hasarı ya da bir bölgeye kan az gitmesi nedeniyle olmaktadır. Bacak uyuşmalarına ayrıca infeksiyon, inflamasyon, travma ve diğer anormal süreçlerde neden olabilir. Bacaklardaki uyuşma vakalarının çoğu yaşamı tehdit eden sorunlara bağlı değildir, ancak inme ve tümörler gibi sorunlardan da kaynaklanabilir. Kan akışının zayıf olması, beslenme bozukluğu ve sigara kullanımı gibi faktörler kan dolaşımını olumsuz etkileyebilir. Bu gibi durumlarda bacaklarda, kollarda ve ellerde uyuşma görülebilir. MS hastalığında, bacak uyuşması tek bacak ya da her iki bacakta birden görülebilir. Tek bacakta oluşum gösteren uyuşma daha çok bölgesel anlamda bir rahatsızlıktan dolayı oluşur."

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Beyin cerrahları olarak sık sık karşılaştıkları hastalıklardan birinin de bacaklarda uyuşma olduğunu belirten İbrahimoğlu, "Bel fıtığı, omurgalar arasındaki kıkırdağın aşırı zorlama nedeniyle yerinden kayarak omurilik kanalı içine doğru girmesi, bacaklara gelen sinirlere ve omuriliğe baskı yapması sonucu oluşan bir hastalıktır" diye konuştu.

İbrahimoğlu, bacaklardaki uyuşmalara idrar çıkarmada kontrol kaybı ya da bağırsak kontrolünün kaybı, felç, zihin bulanıklığı, bacakta güçsüzlük veya konuşma bozukluğu gibi durumlar da eşlik ediyorsa vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulması gerektiğini vurguladı.

Kalıcı ve tekrar eden durumların ihmale getirilmemesi gerektiğini ifade eden İbrahimoğlu, bunların sonucunda telafisi çok güç sonuçların ortaya çıkabileceğini kaydetti.