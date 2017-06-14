BAKIM ERTELENDİ, YARIN KESİNTİ YOK
Bakım ertelendi, yarın kesinti yok
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne bölge amirliği, Karaman bölgesinde yarın yapılacak proje çalışmasının, dolayısıyla kesintinin ileriki bir tarihe ertelendiğini bildirdi.
Sabah saatlerinde yapılan açıklamada, proje çalışması nedeniyle yarın bölgede 09.00-16.00 saatleri arasında kesinti olacağı belirtilmişti.
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Etiketler : elektrik kesintisi
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