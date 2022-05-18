Başbakan Üstel: 1 Haziran’dan itibaren maske ve test zorunluluğu kalkacak

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin Cumhuriyet Meclisi’nden güvenoyu almasının ardından Başbakan Ünal Üstel BRT’ye konuştu.

Başbakan Üstel, zor bir süreçte görev aldığına işaret ederek, bakan ve milletvekilki arkadaşlarıyla ülkenin refahı, huzuru ve iyileşmesi için çalışacağını söyledi.

Yaklaşık 2 buçuk yıl devam eden COvid 19 sürecinin yarattığı zorluklar, dövizdeki yukarı yönlü dalgalanmaların halkın yaşam standardını düşürdüğüne dikkat çeken Başbakan Üstel, ülke ekonomisinin çarklarının dönmeye başladığı anda yaşanan Rusya- Ukrayna savaşının yarattığı sıkıntıları aşmak için elden gelenin yapılacağını kaydetti.

Bu zor günlerde partinin abisi olarak görev aldığına işaret eden Üstel, hükümetin de meclisten güvenoyu aldığını belirtti.

Güven oylamasında ret oyu verenlere saygı duymakla beraber, ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılar nedeniyle milletvekillerinin bu dönemde birlik beraberlik içerisinde çalışması gerektiğini vurgulayan Başabakan, “bütün bunların yanında anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile yapacağımız işbirlikleriyle ülkemizin önünü ve halkımızın ve refahını sağlayacağız” dedi.

Üstel, ilk Bakanlar Kurulu toplantısının Cuma günü gerçekleştirileceğini de belirterek, ülkedeki eksik yasaların süratle elden geçirileceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan mali işbirliği protocolünün gündeme geleceğini ve uygulamasına geçileceğini belirten Üstel, gençlerin iş sahibi olabilmesi için atılacak adımları anlattı.

Üstel, “biz gençlerimizin bu ülkede gerek iş sahibi olabilmesi için gerekse ev sahibi olması için çok düşük faizli bir kredi paketini önümüzdeki günlerde açıklayacağız” dedi.

Üstel, Covid 19 pandemisi nedeniyle konulan kısıtlamalarına ilişkin olarak da şöyle konuştu:

“1 Haziran’dan sonra yapılan bütün testler ve korunmak için konulan maskeleri kaldırıyoruz. Neden? Çünkü artık Covid-19hastalığı Covid-19 vakaları hem dünyada azaldı hem ülkemizde azaldı. Dolayısıyla ekonomik çarkları çevirmek için bütün dünyada ve anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nde yapılan uygulamaları kendi ülkemizde de yapmış olacağız” dedi.

Kara sınır kapılarında yaşanan sıkışıklıklara da dikkat çeken Başbakan Üstel, ilk yapılacak işlerden birinin kara kapılarındaki girişleri kolaylaştırmak olduğunu söyledi.

Üstel, “Cumartesi günü ilk işim bütün giriş kapılarını kontrol etmek ve eksikleri e varsa oraları rahatlatmak için elimizden gelen gayreti ve çabayı ortaya koyacağız” dedi.

28 belediye ile işbirliği yaparak karayollarını yenileyeceklerini de ifade eden Başbakan Üstel, yollardaki çizimlerin tamamlanacağını, 3 bin adet levhanın yenileneceğini söyledi.

Güzelyurt ve Girne Hastanelerinin ihalelerine en kısa sürede çıkılacağını belirten Başbakan Üstel, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ndeki bazı bölümlerin ise Acil Durum hastanesi’ne taşınacağını, böylece ameliyatların daha erken yapılabileceğini kaydetti.

Başbakan Üstel, ülkede artık ilaç sıkıntısı da yaşanmayacağını vurguladı.

Eğitimin de önünü açacaklarını belşirten Başbakan, özel sektörün desteğiyle yapılan okulların yeni eğitim dönemine hazır olacağını kaydetti.

BRT