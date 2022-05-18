Girne-Lefkoşa yolu üzerinde seyir halindeki araç alev aldı
Girne-Lefkoşa yolu üzerinde seyir halindeki araç alev aldı
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 15.00 sıralarında Girne – Lefkoşa anayolu üzerinde seyir halinde bulunan Recep Yayan yönetimindeki RA 706 plakalı araçta elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devre sonucu yangın meydana geldi. Yangın araç sürücüsünün yangın söndürme cihazı ile müdahale etmesi sonucu söndürüldü.
Yangın sonucu aracın makine bölümündeki elektrik aksamları ile makine kapağı hasar gördü.
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