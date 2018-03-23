BAŞBAKAN'DAN AÇIKLAMALAR...

İşte öne çıkan açıklamalar:

Şu ana kadar 6 müşavir Başbakanlık’ta görevlendirildi. Erkan Tekeli Başbakanlık’ta danışman olarak görevlendirilmiştir. Yerel yönetimlerle ilgili danışman olarak görev yapıyor.

Sosyal Hizmetler eski müdürü Umure Örs uyuşturucu ile mücadele ve gençlik konuları, Ece Billuroğlu Mali denetim, İsmail Balcı Hukukçu, Metin Bilmem eski cezaevi müdürü, yeni cezaevi tamamlanana kadar bugünkü cezaevi için projeler üzerinde çalışıyor. Mehmet Başel özellikle turizm ve bölgesel kalkınma konularında danışmanlık yapıyor.

Meclis’e mal bildirimi yapma süresi doldu. Ben de yaptım. Mal bildirimim bilinsin, Başbakanlık’tan gittiğim gün de yapacağım. Eşimin ve benim mal bildirimimi Gönyeli’de bir apartman dairem var bir de şu anda birlikte yaşadığımız eşimin adına bir konutumuz var. Benim mülkiyetimde Mazda Axela bir arabam, bir de benim Toyota marka araba var babamın kullanımındadır. Bir de eşimin evlilikten önce edinilmiş Honda CRV arabası var.

Eşimle birlikte ortak hesabımızda 25 bin TL hesabımız var. İhtiyat sandığından borçlandık evi almak için 111 bin de borcumuz var. Ayrıldığım tarihte de yeniden açıklayacağım.