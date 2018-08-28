BAŞBAKANDAN OLAĞANÜSTÜ SEFERBERLİK ÇAĞRISI

Toplantıda alınan kararları açıklayan Başbakan Erhürman, olağandışı koşullardan geçildiğini kaydederek, son birkaç ayda şidDetli sorunlar yaşanmasına neden olduğunu dile getirdi.

Ciddi bir darboğazdan geçildiğini, birtakım tasarruf tedbirleri almaya çalıştıklarını kaydeden Ergürman, tüm kesimlere toplumsal seferberlik çağrısını yineledi.

Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlar şöyle;

Casino ve Bet ofislerden 6 aylık süre içerisinde %20 oranında ek vergi a ek vergi alınması,

Kuraklık ödemeleri için Maliye Bakanlığı’ndan Genel Tarım Sigortasına 18 Milyon aktarması,

Sekiz Bin civarında engelli veya yoksulluk maaşı alanlara eylül ayında bir defaya mahsus Bin TL ek katkı sağlanacak,

Kırsal kesim arazisi kira sözleşmelerinin TL üzerinden yapılması karara bağlandı,

Temizlik ürünlerinde KDV oranlarının %16’dan %5 indirime gidildi

Pastanelerde de KDV oranları %5’e düşürüldü. Klima, buzdolabı satılan yerlerde de KDV %16’dan %5’e düşürüldü.

Döviz cinsinden kira sözleşmesi sabitlenmesi kararı güncellenerek Sterlin 6.3, Euro 5.6, Dolar 4.75 olarak sabitlendi.

Başbakan Tufan Erhürman’ın sabah saatlerinde sendikalar ile yaptığı görüşmenin ardından toplanan Bakanlar Kurulu, Bayram’ndan önce ek mesailer ile ilgili geçirilen dört tane yasa gücünde kararnamede değişiklik yapmadı.

Bakanlar kurulunda alınan kararları açıklayan Başbakan Erhürman, dört ay süre ile ek mesailerden yapılacak kesinti ile 20 milyon TL tutarında tasaruf etmeyi planladıklarını söyledi.

Başbakan Bayram öncesinde sendikalar ile yaptıkları toplantıda, sendikaların kendilerine en az 10 milyon TL tasarrufun sağlanacağı bir önerinin geliştirilebileceğini söylendiğini, ancak Bayramdan sonra yapılan görüşmede herhangi bir uzlaşma noktasının yakalanamadığını belirtti.

Konu ile ilgili düzenlemenin bayramdan önce yürürlüğe giren şekli ile devam edeceğini kaydeden Başbakan Erhürman, düzenlemenin ek mesai yapan kamu görevlilerinin dört aylık geçici bir dönem için ellerini taşın altına koymaları için yapıldığını söyledi.

Erhürman, Milletvekilleri, bakanlar ve Cumhurbaşkanı’nın tahsisatlarında yapılan düzenleme ile altı ay süre ile yapılacak kesintilerin bu ay itibari ile başladığını kaydetti.

Başbakan “Kanun hükmünde kararname de özellikle 8 içerisinde işe başlamış olan kamu görevlileri açısından aldıkları ek mesaide bir düşürme değil tam tersine o ek mesainin biraz daha yükseltilmesi düzenlemesi vardır. Ancak 8 yıldan önce işe başlayan kamu görevlilerine daha fazla bir kesinti vardır” dedi.

Olağan dışı koşullardan geçildiğini vurgulayan Başbakan Tufan Erhürman, özellikle dar gelirli yurttaşların bu süreci en az zararla atlatması sağlayacak önlemler geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Bazı kesimlerce içinden geçilen dar boğazın ciddiyetinin tam olarak anlaşılmadığını belirten Başbakan Erhürman “biz bu ciddiyetin farkındayız ve halkımızın bir bütün olarak bu dar boğazdan en az hasar ile geçmesini sağlamak için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz. Bizim çabamızın tek başına yeterli olmadığını da biliyoruz. O yüzden bir toplumsal seferberlik çağrısını tüm kesimlere yapıyoruz” dedi.