Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı’nda, ek mesaileri kesilen hava kontrolörleri iş bırakma eylemine başladı. Saat 19.00’dan itibaren uçuşlar durdu.

KKTC’de ekonomik kriz nedeniyle ek mesai ödemelerinde kesintiler yapılırken, Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar üzerine Ercan Havalimanı’nda kulede çalışan hava kontrolörleri iş bırakma eylemi başlattı. Eylem nedeniyle saat 19.00’dan itibaren KKTC’ye inişler ve kalkışlar durduruldu.

KKTC Bakanlar Kurulu’nun sorunu çözmeye çalıştığı, sorun çözülmez ise Türkiye’den hava trafik kontrolörü getirilmesi yönünde karar alınacağı ifade edildi.

SENDİKA İLE HÜKÜMET YETKİLİLERİ BİR ARAYA GELDİ

Uçuşlar durdurulması üzerine hava trafik kontrolörleri, Başbakanlık’ta toplantıya çağrıldı. Sendika yetkilileri, Başbakanlık’ta hükümet yetkilileri ile bir araya geldi.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, “Eğer ki hükümet kanun hükmündeki kararnameyi geri çekmek için bir adım atarsa, bunu değerlendireceğiz. Görüşmeler ve diyalog devam edecek” dedi.

THY’NİN 8 SEFERİ İPTAL EDİLDİ

İş bırakma eyleminin ardından Türk Hava Yolları’nın (THY) 8 seferi iptal edildi.

Bugün saat 22.00 ile yarın saat 08.00 arasında Atatürk Havalimanı kalkışlı 2, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı 1, Ankara Esenboğa Havalimanı kalkışlı 1, Ercan Havalimanı kalkışlı 4 seferi iptal edildi.(DHA)