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KAPISIZ: EK MESAİ YAPMAMA KARARIMIZ UYGULAMADADIR

KAPISIZ: EK MESAİ YAPMAMA KARARIMIZ UYGULAMADADIR

“Bakanlar Kurulunun kararını boş bir karar olarak değerlendiriyoruz"

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Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası yetkilileri ile Hükümet, sendikanın ek mesai yapmama eylemini görüşmek üzere bir araya geldi.

Görüşmeden uzlaşı çıkmaması üzerine Bakanlar Kurulu eylemi askıya alma kararı üretti.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız ise BRT’ye değerlendirmede bulunurken, kendilerinin grev değil ek mesai yapmadığını belirtti.

Kapısız, “Bakanlar Kurulunun ek mesai yapmamamızı grev olarak algılaması bize mantıksız geldi. Biz bunu boş bir karar olarak değerlendiriyoruz ve ek mesai yapmama kararımız uygulamadadır” dedi.

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