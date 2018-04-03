BAŞKA ARACIN TAKLA ATMASINA SEBEP OLDU!

Girne – Alsancak Çevreyolu’nda dün akşam saat 20.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. 253 promil alkollü içki tesiri altında sürücü koltuğuna oturan B.S. sürdüğü NA 500 plakalı araç ile Girne Amerikan Üniversitesi çemberine dikkatsizce giriş yapması sonucu o esnada çember üzerinde kuzey istikametine doğru dönüşte olan A.U. yönetimindeki KN 358 plakalı salon araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle KN 358 plakalı araç takla attı. Kaza sonucu yaralanan B.S. Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde, A.U. ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Havadis