BAŞKASININ KİMLİĞİNE BÜRÜNDÜ!
1 kişi tutuklandı!
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün, saat 12:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Metehan Kara Giriş-Çıkış Kapısında, S.M.N.N. (K-40) tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına düzenlenmiş Kamerun pasaportunu GKRY’ne bölgesine geçmek maksadıyla görevli muhaceret memuruna vermek suretiyle tedavüle sürüp belgede adı geçenin kimliğine büründü.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturması devam etmektedir.
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