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BAŞKENTTE 5 SİLAH BULUNDU!

BAŞKENTTE 5 SİLAH BULUNDU!

2 ayrı operasyon!

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Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri dün öğle saatlerinde Lefkoşa’da 2 ayrı eve operasyon düzenledi.

Operasyonlar sonucu 3 kanunsuz tabanca 160 mermi ve 2 tane kanunsuz av tüfeği bulundu. Olayla ilgisi olduğu tahmin edilen 3 kişi tutuklandı. Zanlıların bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmaları bekleniyor.

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