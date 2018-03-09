BAŞKENTTE 5 SİLAH BULUNDU!
2 ayrı operasyon!
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Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri dün öğle saatlerinde Lefkoşa’da 2 ayrı eve operasyon düzenledi.
Operasyonlar sonucu 3 kanunsuz tabanca 160 mermi ve 2 tane kanunsuz av tüfeği bulundu. Olayla ilgisi olduğu tahmin edilen 3 kişi tutuklandı. Zanlıların bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmaları bekleniyor.
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