Batı Nil Virüsünden bir ölüm daha
Batı Nil Virüsü teşhisi konulan bir kişi daha hayatını kaybetti.
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Batı Nil Virüsü teşhisi konulan 37 yaşındaki Senem Tulga Şarafat'ın tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybettiği belirtildi. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan yaptığı açıklamada, Şarafat'ın yaklaşık bir buçuk ay önce yüksek ateş ve güç kaybı ile hastaneye başvurduğunu, yapılan testlerde Nil Virüsü teşhisi konularak tedaviye başlandığını ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını söyledi.
Kaynak: İHA
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