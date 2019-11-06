BAY-SEN HEYETİ ANKARA'DA...
Bay-Sen heyeti Ankara’da
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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası Bay-Sen’den bir heyet Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu tarafından Ankara’da 04-08 kasım tarihleri arasında düzenlenen Eğitim Seminerine katılarak, İbrahim Kanat yönetiminde Yönetim Kurulu Üyeleriyle UAMİF Genel Başkanı Pevrul Kavlak ile görüştü.
Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kanat’ın öncülüğünde 30 kişilik heyet 8 Kasım’a kadar Ankara’da çeşitli etkinliklerde yer alacak.
Kanat seminerin Sendikal anlayış, Toplu İş Sözleşmesi yetkisi, Toplu İş Sözleşme nasıl yapılır ve ilkelerin benimsenmesi açısından önemini vurguladı.
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