BAY-SEN HEYETİ ANKARA'DA...

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası Bay-Sen’den bir heyet Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu tarafından Ankara’da 04-08 kasım tarihleri arasında düzenlenen Eğitim Seminerine katılarak, İbrahim Kanat yönetiminde Yönetim Kurulu Üyeleriyle UAMİF Genel Başkanı Pevrul Kavlak ile görüştü.

Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kanat’ın öncülüğünde 30 kişilik heyet 8 Kasım’a kadar Ankara’da çeşitli etkinliklerde yer alacak.

Kanat seminerin Sendikal anlayış, Toplu İş Sözleşmesi yetkisi, Toplu İş Sözleşme nasıl yapılır ve ilkelerin benimsenmesi açısından önemini vurguladı.