BAYBARS , ELEŞTİRİLERİ DEĞERLENDİRDİ

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, ‘Gazimağusa -İskele ve Yenibogaziçi Bölgesi Geçiş Süreci’ emirnamesine tepkilere işaret ederek, birliğin yazılı görüşlerinde yer alan teleplerinin yüksek yapılaşma bölgesi dışındakilerinin karşılandığını belirtti.

Baybars, “biz samimiyiz, kimseye tuzak kurma niyetinde değiliz. Yaratmaya çalıştığımız dengeyi kimse göz ardı etmesin” dedi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, BRT’de yayınlanan Birinci Boyut programında İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin ‘Gazimağusa -İskele ve Yenibogaziçi Bölgesi Geçiş Süreci’ emirnamesine karşı çıkarak hükümete 5 gün süre tanımasına ilişkin soruları yanıtladı.

Baybars, İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin yazılı görüşlerinde yer alan teleplerinin yüksek yapılaşma bölgesi dışındakilerinin karşılandığını belirtti.

Baybars, “Biz samimiyiz kimseye tuzak kurma niyetinde değiliz. Müteahhitlerin kazanılmış haklarını o kadar yalın yazdık ki. İzinleri iptal edilecek diyorlar yok öyle bir madde. Kesinlikle izinleri, kazanılmış hakları korunuyor. Ve ilk defa bir emirname ile vizeye girişteki dosyaların değerlendirmeye alınması maddesi konuldu . Bu yaratmaya çalıştığımız dengeyi kimse göz ardı etmesin” dedi.

Kişilerin barınma ihtiyacına yönelik hakkı ön imar sınırı dışında olsa da tanıdıklarına dikkati çeken Baybars, “kişilerin barınma ihtiyacını elinden aldığımız veya tarlalarını itibarsızlaştırdığımız söz konusu olamaz” dedi.

Bakan Baybars imar planını Haziran ayında bitirmek gerektiğine işaret ederek, ilgili kesimlere bu yöndeki çalışmalara katılabilecekleri ve birer temsilci gönderebileceklerine yönelik yazıları göndermeye başladıklarını söyledi.

Mağusa-İskele-Yenibogazici emirnamesi ile ilgili bölge belediye başkanlarının tavırlarını ise enteresan olarak yorumlayan Baybars, Gazimağusa ve İskele Belediyelerinin talep ettikleri görüşlere açılım yaptıklarını belirtti.

Ayşegül Baybars, Yenibogaziçi bölgesinde sit alanı ile ilgili ayrı bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, amaçlarının bölge halkının zararlarını telafi etmek olduğunu vurguladı.