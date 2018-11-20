BAYBARS’IN EMİRNAME TOPLANTISI KAOSLA BİTTİ

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi için hazırlanan emirname için dün akşam halka bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Bölgede yatırım yapan işadamları, belediye başkanları ve vatandaşların da katıldığı toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, kültürel, tarihi ve doğal mirasa sahip çıkmak için bu emirnameyi getirdiklerini savundu.



Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, emirname taslağının dairenin resmi web sitesinden yayınlanacağını ve vatandaşın görüşlerine açık olacağını öne sürdü.



Ancak hem Bakan Baybars’ın konuşmaları, hem de Şehir Planlama Dairesi Müdürü Yiğitcan’ın açıklamaları büyük tepki çekti. Bir gecede bölgenin kaderini değiştirecek emirnameye tepki gösteren bölge halkı, bunun siyasi bir tasarruf olduğunu söyledi.

Sık sık protestolarla kesilen konuşmaların ardından toplantıya katılanların büyük bölümü salonu terk etti.



Özellikle İskele bölgesinde inşaatı tamamen durduran emirname için tepkili olan yatırımcılar, “Turizm beldesini patates tarlasına dönüştürmek istiyorlar” diye isyan etti.



Turizmle birlikte ülkenin lokomotif sektörleri arasında yer alan inşaat sektörü temsilcileri de, “Bu emirname inşaat sektörünü sıfırlar” dedi.



Bölgede kimsenin görüşü alınmadan hazırlanan emirnameye gelen tepkiler üzerine yanıt veren İçişleri Bakan Baybars, karşı görüşleri pazartesi günü dinleyeceklerini söyledi.