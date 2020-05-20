BDDK: Bankaların, KKTC’de faaliyet gösteren şubeleri ile gerçekleştirecekleri TL işlemler, TL işlem sınırlamalarından muaf

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruyu (BDDK) bankaların, KKTC’de faaliyet gösteren şubeleri ile gerçekleştirecekleri TL işlemlerini TL işlem sınırlamalarından muaf tutma kararı aldığını açıkladı.

BDDK'nın 5 Mayıs tarihli kararı ile Covid-19 salgınıyla ilgili olarak ortaya çıkan olağanüstü koşullar ortadan kalkıncaya kadar uygulanmak üzere, bankaların, yurtdışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurtdışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının "yüzde 0.5'i ile sınırlandırılmasına karar verildiği" anımsatılan BDDK açıklamasında, şöyle denildi:

"Kurulca yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 9031 sayılı Kararı ile, bankaların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyet gösteren şubeleri ile gerçekleştirecekleri Kararda belirtilen TL işlemlerinin ve söz konusu şubelerin, zorunlu karşılık yükümlülükleri kapsamında KKTC Merkez Bankası bünyesinde bulundurmak zorunda olduğu TL cinsinden tutarlar da dahil olmak üzere, KKTC Merkez Bankası(KKTCMB) ve KKTC Kalkınma Bankası A.Ş. ile gerçekleştirecekleri Kararda belirtilen TL işlemlerinin, söz konusu sınırlamadan muaf tutulmasına karar verilmiştir."

Kaynak: DHA