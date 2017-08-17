"BEBEĞİ HASTANENİN YANLIŞ SERUM VERMESİ ÖLDÜRDÜ!"

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’da 11 Ağustos tarihinde dünyaya gelen ve ailesinin Çınar adını verdiği bebek, önceki gün beklenmedik bir şekilde yaşamını yitirdi. Talihsiz bebeğin ailesi, ölümden hastaneyi sorumlu tutarken, durumu polise aktardı.

Diyalog muhabirine ulaşan aile yakınları, beklenmedik bir şekilde yaşamını yitiren minik bebeğin, yanlış serum takılması veya gazını çıkaramaması ve ardından kusup, boğularak öldüğünden şüphelenirken, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin ihmali olduğunu ileri sürdü.

Çınar bebeğin ölüm nedeninin belirlenmesi için dün Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde otopsi gerçekleştirildi, ancak Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre ölüm nedeni belirlenemeyen talihsiz bebeğin vücudundan alınan doku ve organ örnekleri incelenmek üzere Türkiye’ye gönderildi.

Acılı baba Diyalog’a konuştu

Talihsiz bebeğin babası Mehmet Çiftçioğlu, Diyalog muhabirine konuşarak 5 günlük süreçte yaşadıklarını anlattı. Çınar ismini verdikleri bebeklerinin, beklenenden 15 gün önce, 11 Ağustos’da dünyaya geldiğini ve sarılık teşhisi konularak küveze konulduğunu anlatan Çiftçioğlu, ertesi gün bebeklerini kontrol amaçlı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gönderiklerini söyledi.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tetkiklerin sonucunun iyi çıktığını ve bebeklerinin Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne geri getirildiğini belirten acılı baba, dün kendilerine bebeğin durumunun gayet iyi olduğunun ve akşamüzeri taburcu edebileceklerinin söylendiğini ifade etti.

Talihsiz bebeğin dün öğle saatlerinde annesi tarafından emzirildiğini ve ardından ise gazını çıkarmaya çalıştıkları esnada hemşirenin gelerek çocuğu küveze koymak için aldığını anlatan acılı baba “Çocuğun gazı olduğunu ve çıkarmaya çalıştıklarını söylediğimizde hemşire ‘ben çıkarırım’ diyerek çocuğu alıp küveze götürdü”dedi.

Bir anda fenalaştı

Hemşirenin bebeği küveze götürmesi sonrasında bebeklerinin bir anda fenalaştığını ve acilen müdahaleye başlandığını anlatan acılı baba, müdahalelere rağmen bebeklerini kaybettiklerini söyledi.

Bebeklerinin gazını çıkaramadığını ve kusarak boğulduğunu tahmin eden acılı baba Mehmet Çiftçioğlu, hastanenin büyük ihmali olduğunu savundu. Hiçbir bebeğin sarılıktan ölemeyeceğini ve bebeklerinde de başka bir sıkıntısının olmadığını iddia eden acılı baba, “bebeğimize Lefkoşa’da gereken tetkikler yapıldı, eğer herhangi bir problem olsa zaten orada yatıracaklar ve geri göndermeyeceklerdi” şeklinde konuştu.

"Sonuna kadar takipcisi olacağız"

Olayın araştırılarak ortaya çıkarılmasını istediklerini ve sonuna kadar işin peşini bırakmayacaklarını vurgulayan Mehmet Çiftçioğlu, hastaneden şikayetçi olduklarını dile getirdi. Kendi canlarının yandığını belirten acılı baba, “bundan sonra başka ailelerin canı yanmasın” dedi.

Diyalog muhabirine ulaşan başka bir aile yakını ise bebeğe yanlış serum takılmasından dolayı yaşamını yitirmiş olabileceğinden ciddi şekilde şüphelendiklerini dile getirdi. Minik Çınar’ın otopsisi sırasında, Gazimağusa Devlet Hastanesi morgu önünde toplanan aile, bir yandan talihsiz olayın üzüntüsünü yaşarken, diğer yandan da otopsiden cıkacak olan sonucu bekledi.

Dr. Hasan Topal: Soruşturacağız

Diyalog muhabirinin görüşlerine başvurduğu Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Topal, Adli tabib raporuna göre hareket edeceklerini ve hastane yönetimi olarak olayı soruşturacaklarını söyledi. Hastane yönetimi olarak bu gibi konularda hassas olduklarını belirten Topal, “her olayda olduğu gibi bu olayda da hastane yönetimi olarak üzerimize düşeni yapacak ve olayı soruşturarak gerekeni yapacağız” şeklinde konuştu.

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