Bebeğinizin uzun ve derin uykuya dalmasını istiyorsanız...

Sallamadan bebek nasıl uyutulur?

Bir bebeğin her şeyden önce iyi çekilmiş bir uykuya ihtiyac vardır. Uykusunu iyi alan bebekler daha huzurlu ve daha keyifli olabilirler. Anne ve babalar bebeklerini sallayarak uyutmamak için çeşit çeşit yöntemlere başvuruyor. Hatta geçmişten günümüze kadar gelen sallama yöntemleri günümüzde de hala aynı şekilde devam etmektedir. Peki bebekleri sallamadan uyutmanın bir yöntemi var mı? Sallamadan bebek nasıl uyutulur?

Bebeği sallayarak, adeta bebeği yorup, kafasını bir oraya bir buraya sallayarak bebeği bayıltmışçasına uyutmaya çalışırız. Bebek sallanmanın etkisiyle bir anda uyur ama bu uykuya derin geçişini sağlamaz. Bebeğin uykusunu derin bir şeklide almasını sağlamak için bu yöntemleri mümkün olduğu kadar kullanmamak gereklidir.

Anne ve babalar artık daha bilinçli ve çocuk yetiştirme konusunda daha hassas davranmaktadırlar. Bebeğin uyuması onun hem ruhsal hem de fiziksel gelişimine büyük destek sağlar. Uykusunu alan bebekler daha zinde, öğrenmeye açık ve kişisel gelişim becerilerini tanımaya başlamakta daha aktif olacaktır. Bebeğiniz adına iyi bir gözlemci olmanız her zaman işinize yarayacaktır.

SALLAMADAN BEBEK NASIL UYUTULUR?

Bebeğinizi sallamaya gerek kalmadan uyku saatini önceden kestirip bebeğinizi uyutmaya hazırlayabilirsiniz. Bebeğinize vereceğiniz uyku eğitimi bebeğinizin uykusunu düzene sokacak hem de yaşam kalitenizi arttırmaya yardımcı olacaktır. Bebeğinizi sallamadan uyuttuğunuzda bebeğiniz gece uyandığı zaman bunu yadırgamadan kendi başına tekrar uykuya dalacaktır. Bebeğinizi uyutmak için türlü türlü girmiş olduğunuz eziyetlere gerek kalmayacak. Hem de zamandan tasarruf etmiş olacaksınız. Bu süreç bebeğin özgüven gelişiminde en erken ve etkili rolü oynar. Bebeğiniz hem cesaretli hem de kendi sorunlarını çözebilen bir birey olacaktır. Sürekli yanınızda yatırdığınız bebeğiniz 5-6 yaşlarına bile geldiğinde hep sizinle yatmak isteyebilir. Uyku eğitimi alan bebek bu konuda çok ısrarcı davranmaz. Kendi kendine yatar uykusunu alır ve uyanır. Bebeğinizi sallamaya gerek kalmadan uyku eğitimi nasıl verilir bir göz atalım;

* Bebeğinizin size verdiği sinyallere açık olmalısınız. Genel olarak bebekler uykuları geldiğinde kulağıyla oynar, esner, burnu kaşınır. Bu tip hareketlerini takip ederek uykusunun geldiğini tespit edebilirsiniz.

* Bebeğinizi yatırmadan önce karnını doyurup altının temiz olmasına özen göstermelisiniz.

* Uyku eğitimine geçişte ilk denemenizin başarılı olma ihtimali size bağlıdır. Göstereceğiniz tutum çok önemli olacaktır.

* Bebeğinizi yatağına koyduğunda büyük ihtimalle ağlayacaktır. Bu durumda bebeğinizi kucağınıza almak yerine onun uykuya dalmasını bekleyebilirsiniz.

* Çok ağlayarak zorluk çıkaran bebeğinizi ilk günler kucağına alıp sakinleştirip onunla iletişime geçmeden uyumasını sağlayabilirsiniz.

* Zamanla bebeğiniz bu rituele alışarak uykuya geçiş dönemi kolaylaşacaktır.