Bebeklerde görülen bu izlere dikkat!

Bebeklik döneminden ergenliğe kadar özellikle çocukluk döneminde ortaya çıkabilen birçok dermatolojk durum vardır. Bu koşulların nedenleri değişkendir. Bebeklerin cildi özellikle hassastır ve azami özen gerektirir. Peki bebeklerde cilt hastalıkları nelerdir?

Bebeklerin cildi yetişkinlere göre daha incedir ve daha az yağ salgısı üretir. Cildin ince olması, hastalıklara karşı savunmasız kalmasına sebep olmaktadır. Hava koşulları, darbe ve yaralanmaların yanı sıra cilt hastalıklarına neden olan bir çok faktör bulunmaktadır. Peki, bebeklerde cilt hastalıkları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Çocukların çoğu, bir anda veya zaman içerisinde gelişen bazı cilt problemleri yaşar ve çoğu, tedavi olmadan kaybolur. Bu cilt problemlerine ateş, kaşıntı ve diğer semptomlar eşlik edebilir. İşte çocuklardaki bazı cilt hastalıkları…

BEBEKLERDE GÖRÜLEN CİLT HASTALIKLARI

İşte yeni doğan bebeklerde ve çocuklarda sık görülen hastalıklardan bazıları:

– Konak (seboreik dermatit)

Konak (seboreik dermatit) genellikle 1-2 aylıkken ortaya çıkar. Yağlı, sarımsı kabuklar kafa derisinde görülür ve yüzünde, kulakların arkasında, boyunda ve hatta koltuk altlarında bile kırmızı, tahriş edici döküntüleri içerebilir.

– Pişik

Bebeklerde en sık görülen cilt problemlerinden biridir. Genellikle kasık bölgesinde meydana gelen ve dışkıda bulunan bakterilerin neden olduğu bir cilt tahrişidir. Sıcak havalarda görülme sıklığı artar. İdrar ve dışkıdaki bakterilerin yanı sıra fazla kilolar nedeniyle cildin birbirine sürtmesi sonucunda da oluşmaktadır.

– Atopik dermatit

Atopik dermatit bronşiyal astım, saman nezlesi gibi çevredeki alerjenlere karşı gelişen bir cilt rahatsızlığıdır. Bebeklerde görülen formu 3 ay-3 yaş arasında gelişir. Yenidoğanlarda görülmez. En belirgin özelliği deri kuruluğudur. Kuruluk; kaşıntı ve ince soyulmaya, deride pullanmaya yol açar. Süt çocuklarında yanaklarda kaşıntılı, kızarık, kabuklanan düzensiz alanlar, saçlı deride ince kabuklu lezyonlar meydana gelir. Kol ve bacakların dış yüzeylerinde, gövde ve bez alanlarında kızarıklık ve kabuklanmalar olabilir.

– Kontakt dermatit

Kontakt dermatit tahriş edici ve alerjik tiplere göre sınıflandırılabilir. Cildin alerjik bir tepkiye neden olan maddelerle doğrudan teması ile ortaya çıkar ve cildin tahriş olmasına neden olur. Cilt kırmızı ve kaşıntılı hale gelir. Küçük kabarcıklar görünebilir. Enflamatuar reaksiyonlar, cildin bebeğin tükürüğü, deterjanlar, yiyecekler veya ilaçlar gibi tahriş edici maddelerle tekrar tekrar temasıyla meydana gelir. Alerjenlerle temastan sonra alerjik tepkiler olabilir. Ebeveynler bu maddelerin zararlı olabileceklerinden haberdar olmayabilirler.

– Egzama

Egzama ciltte, sıklıkla bebeğin göğsünde, kollarında, bacaklarında, yüzünde, dirseklerinde ve dizlerin arkasında görülen kaşıntılı lekelerdir. Kuru ve hassas bir cilt ve alerjilerden kaynaklanır .

– Milia

Doğumda var olan ya da ilk hafta içinde gelişen, en sık yanaklarda görülen toplu iğne başı büyüklüğünde beyaz renkli kabarıkcıklardır. Ağız içinde de olabilirler. Tedavi gerektirmez.

– Mantar enfeksiyonu

Bir mantar enfeksiyonu (kandidiyazis) bebeğinizde farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Dil üzerindekilere pamukçuk denir. Bebek bezi alanında, kandidiyazis yoğun bir kızarıklık gibi görünür, genellikle kenarlarında küçük şişlikler bulunur. Mantar enfeksiyonu nemli, havasız ve karanlık bölgeleri sever, bu yüzden uyluk kıvrımlarında kızarıklık görülür.

– Akne

Küçük, kabarık kırmızımsı şişlikler gibi görünür. Çoğunlukla bebeğin alnında ve yanaklarında görülür. Genellikle doğumdan birkaç gün veya hafta sonra ortaya çıkar.Hamilelik sırasında annenin hormonlarının plasentadan bebeğe geçen etkisinden dolayı olabilir.

– Cilt kuruluğu

Bebek cildi yetişkinlere göre daha kurudur ve nemi tutma kapasitesi daha düşüktür. Buna bağlı olarak doğumdan sonraki ilk hafta bebeğin cildinde soyulmalar görülebilir. Daha ilerleyen haftalarda özellikle yüz, kollar ve bacaklarda kuruluk ve kızarıklık varsa atopik dermatitten şüphelenmek mümkündür. Atopik dermatit ciltte kuruluk ve kaşıntı ile seyreden bir hastalıktır. Alevlenmeler ve yatışmalar ile kendini gösterir. İlk belirtiler bebeklik çağında ortaya çıkar.

– Toksik eritemi (Eritema multiforme)

Eritema multiforme, bir enfeksiyon, ilaç veya hastalık tarafından tetiklenen bir döküntüdür. Vücudun iki tarafına da yayılmadan önce ellerde veya ayaklarda kırmızı lekeler oluşur (ilk birkaç gün içinde). Lekeler genellikle kaşıntılı değildir, ancak kabarık hale gelebilir. Bebeğiniz rahatsızlık hissedebilir veya döküntü ortaya çıkmadan önce hafif ateşi olabilir. Nedeni tam olarak bilinmemektedir ve bulaşıcı değildir ve genellikle 3-6 haftada tedavisiz temizlenir.

Ürtiker (Kurdeşen)

Deride genellikle ortası beyaz kabartılı ya da kabartısız kırmızı lekeler olarak görülür, vücudun her yerinde çıkabilir. Çok kaşıntılıdır ve yiyecek veya ilaç alerjisi sonucu ya da bir enfeksiyon nedeniyle ortaya çıkar. Çok kısa süre içinde ortaya çıkıp, ardından hemen kaybolabilirler.

– Mongol lekeleri

Koyu tenli bebeklerin vücudunun herhangi bir yerinde çok yaygındır. Düz, gri-mavi renkli (neredeyse bir çürük gibi) ve küçük veya büyük olabilirler. Bebeğin cildi oluşurken deri altında pigment yoğunlaşmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Zararsızdırlar ve genellikle çocuk okul çağına ulaştığında kaybolur.

– Altıncı Hastalık (Rozeola)

6-24 aylık çocuklarda yaygın olarak görülebilir. Belirtiler öncelikle ateşle başlar ve birkaç gün sonra ateş kaybolur, ardından yüzde ve vücutta döküntüler çıkar. Bu döküntü 1-2 gün süren küçük kırmızı noktalardan ibarettir.