BENZİNİM BİTTİ DİYEREK...

Defalarca dolandırıcılık suçlarından cezaevine giren Erdi Konyalıoğlu, yolda durdurduğu bir arabanın sürücüsünden “benzinim bitti” diyerek borç istedi ve 200 TL’sini çarptı

Devrim DEMİR

Aynı yöntemle bir çok insanı kandırıp sahtekarlıkla para temin elde eden Erdi Konyalıoğlu, önceki gün yine aynı yöntemle dolandırıcılık yaparak kazanç elde etti.

Mağusa-Lefkoşa anayolunda B.D., isimli sürücüyü el kol işareti yaparak durduran Konyalıoğlu, bir polisin kardeşi olduğunu ve benzinin bittiğini söyleyerek geri vermek üzere 200 TL istedi.

Şikayet üzerine tutuklanan zanlı Erdi Konyalıoğlu, tutukluluk talebiyle dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının soruşturma maksatlı yapılan soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

İnsanları aynı yöntemle kandırıyor

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Aytaç Çebi, zanlının

Yolda durdurduğu B.D.’nin yanına giderek “Salih polisin kardeşiyim arabamın benzini bitti. Hava limanından karım ile kızımı alacağım” deyip 200 TL nakit parayı sahtekârlıkla aldığını anlattı.

Polis memuru Aytaç Çebi, olayın Polisin bilgisine 10 Nisan tarihinde gelmesi üzerine zanlı Erdi Konyalıoğlu’nun mahkeme emri ile tutuklandığını ve aleyhinde soruşturma başlatıldığını söyledi.

Parayı bet ofiste harcadı

Polis, zanlının ifadesinde aldığı parayı bet ofiste harcadığına dair beyanda bulunduğunu belirtti.

Çebi, ayrıca zanlının olay günü kullanımında bulunan aracın çalınmış ola bileceğini düşündüklerini belirterek bu yönde araştırma yapılacağını bu nedenle zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutukluluk talebinin ardından söz hakkı alan Konyalıoğlu, parayı borç aldığını ve ödediğini belirterek suçsuz olduğu iddiasında bulundu.

Havadis