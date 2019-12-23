BETON BARİYERE VURDU!

Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Lefkoşa- Dikmen Anayolu üzerinde, dün saat 10.30 sularında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Lefkoşa- Dikmen Anayolu üzerinde, dün saat 10.30 sularında, Ümit Erdoğan (E-38), yönetimindeki MF 578 plakalı salon araç ile Dikmen istikametine doğru seyrettiği sırada, kuzey çevre yolu üzerinde bulunan alt geçide yaklaştığı sırada, gidişine göre solunda bulunan beton bariyerlere çarptı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde tedavisinin ardından taburcu oldu. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.