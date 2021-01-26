Beylerbeyi’nde 21 pozitif vaka

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, BRT’de yayınlanan 14. Saat programına telefon ile bağlanarak, Girne’deki pozitif vakalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Güngördü Girne’de bulunan pozitif vakalarla ilgili açıklama yaparak, Belediye’de 10 gün önce 1 vaka olduğunu ve bu hafta içinde ise 2 vakaya daha rastlandığını, 15 temaslısının olduğunu söyleyerek, Beylerbeyi’nde ise 21 pozitif vaka olduğunu belirtti.

BRTK