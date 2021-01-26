İşte Bakanlar Kurulu Kararları

Başbakan Ersan Saner, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin önerileri doğrultusunda alınan yeni kararları açıkladı.

Başbakan Ersan Saner 27 Ocak’tan itibaren (bu gece yarısından itibaren) Lefkoşa ve Girne’de sokağa çıkma yasağının uygulanacağını, birçok iş yerinin faaliyetlerinin durdurulacağını açıkladı. Lefkoşa ve Girne’de iş yeri faaliyetlerinin yasaklandığını duyuran Saner bazı sektörlerin açık kalacağını da açıkladı.

Buna göre; market, benzin istasyonu, eczaneler açık kalacak. Restoranların paket servis hizmetleri açık kalacak. Gece sokağa çıkma yasağının bu akşam 22.00’den itibaren uygulanacağını ifade eden Saner tüm ülkede yarından itibaren gece sokağa çıkma yasağının 20.00’den sabah 05.00’e kadar süreceğini söyledi.

29 Ocak’tan itibaren 1 Şubat sabah 05.00’e kadar tüm ülkede kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Başbakan Saner eğitimde de yüz yüze eğitime ara verileceğini belirterek kreş ve özel eğitim dışında tüm eğitim kurumlarında online eğitime geçileceğini dile getirdi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NASIL OLACAK?

GİRNE:

27 Ocak – 00.01’den 10 Şubat 23.59’a kadar

LEFKOŞA: : 27 Ocak – 00.01’den 3 Şubat 23.59’a kadar

TÜM ÜLKEDE: 29 Ocak 20.00’den, 1 Şubat sabah 05.00’e kadar tüm ülkede sokağa çıkma yasağı

Sağlık Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklama yazılı şöyle:

Ülkemizde görülen yerel vaka sayılarının giderek artış göstermesi ve buna bağlı olarak temaslı kişilerin artması ile yerel bulaş artış göstermiştir. Ayrıca Covid19 pozitif çıkan hastaların temaslıları hakkında bilgi verilmesinin engellendiği, gerçek dışı ve/veya eksik beyan vermeye teşvik edilmeleri bununla birlikte temaslıların da kendilerini gizlemeleri büyük bir sorun teşkil etmektedir.

Tüm bunların yanı sıra hastalık bulgusu olan kişilerin zamanında sağlık servislerine başvurmaması ve bu durumdayken kendilerini izole etmeden iş yerlerine gitmeye ve sosyal yaşamlarına devam etmeleri de temaslı sayılarının artmasına sebep olmakta ve yerel bulaşın ise kontrol edilmesini güçleştirmektedir.

Covid 19 pozitif çıkan ve hastanede tedavi görmesi gereken semptomlu hastaların sayısının giderek arış göstermesi nedeni ile hastanede hizmet veren yatak, servis, ve sağlık personeli sayısının yetersiz kalacağı da kaçınılmaz bir gerçektir.

Tüm bunlar dikkate alındığında ve /veya gözlemlendiğinde vaka sayılarında ani yükselişin olacağı öngörülmüştür. Alınan kararlar bu öngörü doğrultusunda sağlık sistemimizin kaldıramayacağı bir yükün altına girmesini engellemek ve salgını kontrol altında tutabilmek amacıyla alınmıştı. 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Doğrultusunda Sağlık Bakanlığı Aşağıda Belirtilen Ek Tedbir Kararlarının Uygulanmasına Karar Vermiştir.

1. 31 Ocak 2021 tarihine kadar ülkelere göre belirtilen karantina kararlarının belirtilecek olan ikinci karara kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

2. Girne ve Lefkoşa ilçesinde artan yerel bulaş nedeni ile 02 Şubat 2021 tarihinde yapılacak olan yeniden değerlendirmeye kadar; • Girne ilçesinin 27 Ocak 2021 saat: 00:01’den 10 Şubat 2021 saat:23:59’a • Lefkoşa ilçesinin 27 Ocak 2021 saat: 00:01’den 03 Şubat 2021 saat:23:59’a kadar aşağıda belirtilenler dışında kalan tüm faaliyet ve işyerlerinin kapatılması/ durdurulmasına karar verilmiştir. Belirtilen ilçelerde açık kalacak hizmetler; -Eczane, benzin istasyonu, fırın, kasap, market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmeler ve bunların tedarikçileri, -Restoranların sadece paket servis hizmetleri, -TÜK’ün yem ve arpa satışının devam etmesi, Yem fabrikaları ve yem tedarikçilerinin faaliyetlerini sürdürmelerinde gerekli esnekliğin gösterilmesi, Un fabrikaları, Süt Kurumu ve süt işleyen imalathanelerin de üretimlerine devam etmesi – Oto araç kurtarma, internet servis sağlayıcılarının acil arıza hizmetlerinin devam etmesi – Özel güvenlik hizmeti veren firmaların çalışmaya devam etmesi – Su üreticileri, dağıtıcıları ve satıcılarının hizmet vermeye devam etmesi – Hayvancılık, tarım, inşaat, gıda ve bu sektörlere ait ihtiyaç tedarikçilerinin faaliyetlerinin devam etmesi uygun görülmüştür

3. Girne ve Lefkoşa ilçelerine diğer ilçelerden giriş çıkışların durdurulmasına karar verilmiştir. Bu süreçte Girne ve Lefkoşa ilçelerinde ikamet eden polis, sağlık, itfaiye, sivil havacılık, matbaacılar, elektrik kurumu, belediyeler, bankalar ve muhasebeciler, sarı basın kartı sahibi ve/veya basın çalışanlarının hizmetlerine devam edeceği nedenle belgelemeleri koşulu ile giriş çıkışlarını sürdürebileceklerdir. Ayrıca Bakanlıklar ve Bakanlıklara bağlı Dairelerde kamu hizmetlerinde herhangi bir aksama olmaması amacıyla en üst ita Amirlerinin uygun göreceği çalışma düzenine göre çalışanlar, ihtiyaç duyulması halinde görevlerine devam edeceklerdir.

4. Lefkoşa ve Girne ilçelerinde tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanması, bu ilçeler dışındaki ilçelerde Bakanlar Kurulu tarafından alınan sokağa çıkma yasağının uzatılarak, sokağa çıkma yasağının gece saat:20:00’da başlatılması kurul tarafından önerilmektedir.

5. 27 Ocak 2021 tarihinden 10 Şubat 2021 tarihine kadar devlet ve özel okullarda, tüm okul öncesi, ilk ve orta eğitimde yüz yüze eğitimlerin (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de dahil) durdurularak online eğitime geçilmesi uygun görülmüştür. Bu uygulama kreşler ve özel eğitim merkezlerini kapsamamaktadır.

6. Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs’ta rutin tedavi gören/tedavileri başlanmış hastaların mağduriyet yaşamaması ve tedavilerinin tamamlanabilmesi amacıyla Güney Kıbrıs’a günübirlik karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmaları uygun görülmüştür. Sağlık amacıyla geçiş yapacak olan hasta ve refakatçisinin (gereği halinde) girişte son 3 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca tedavi sonrasında ülkemize dönen hasta ve refakatçiler ülkeye girişlerinin yedinci ve on dördüncü günlerinde yeniden PCR testlerini yaparak sonuçlarını Bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.

7. Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında temassız ticaret yapan kişilerin karantina uygulaması olmaksızın ticaret yapmaları uygun görülmüştür.

8. Yeşilırmak Sınır Kapısı’ndan yalnızca sağlık amacı ile ambulansların transit geçişlerde karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmalarına bunun dışındaki geçişlerin karantinaya tabii olması uygun görülmüştür.

9. Pile’de ikamet eden veya Pile’de çalışan kişilerin, 72 saat içerisinde yapılan güncel negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapabileceklerdir.

10. BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi, Ara Bölge ve Barış Gücü çalışanları son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın giriş yapabileceklerdir.

11. Cenaze törenlerinin sadece birinci derece yakınlarının katılımı ile yapılmasına karar verilmiştir.

12. Takım spor antrenman ve müsabakalarının bir sonraki karara kadar durdurulmasına karar verilmiştir.

13. Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta çalışan kişilerin geçişlerinin bir sonraki karara kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.

14. Güney’de ikamet edip Kuzey Kıbrıs’ta çalışan kişilerin geçişlerinin bir sonraki karara kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.

15. Beyarmudu’nda ikamet eden kişilerin Üsler Bölgesi’nde hayvancılık ve tarım faaliyetlerini yerine getirebilmek amacıyla karantina uygulaması olmaksızın Üsler Bölgesi’ne günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmüştür.

16. İşyeri açılış törenlerinin, düğün, sinema, tiyatro, doğum günü, toplu ibadet, nişan, nikah, mevlit, sergi vb. faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin kararın bir sonraki karara kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

17. Ev ziyaretlerinin durdurularak, çekirdek aile dışında aile fertlerinin bir araya gelmemesine özen gösterilmesi gerekli görülmüştür.