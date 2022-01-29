Bilim dünyası şokta! İlk kez Covid 19'un yarattığı sinsi tahribatı gözler önüne serildi

Corona virüsüne yakalananların bazıları hafif semptomlarla bu hastalığı yense de İngiltere'de yapılan bir araştırma, aylar sonra bu hastaların akciğerlerinde gizli bir hasar belirlendiğini ortaya çıkardı.

İngiltere’de yapılan kapsamlı bir pilot çalışması sonucunda corona virüsünü hafif atlatanların akciğerlerinde daha önce tespit edilemeyen bir hasar oluştuğu ortaya çıktı…

Ülkenin saygın kurumlarından Oxford Üniversitesi, Sheffield Üniversitesi, Cardiff Üniversitesi ve Manchester Üniversitesi’nde görevli bilim insanlarının gerçekleştirdiği araştırmada, Covid-19’u hafif geçiren kişilerin uzun dönemde yaşadığı ve “Uzun Covid” olarak da bilinen sendromu incelendi.

Bilim insanları, sağlıklı bir bireyin akciğer sonuçları ile (soldaki), Covid-19’u atlatan bir bireyin akciğer sonuçlarını karşı karşıya getirdi.

KAN DOLAŞIMINA GİRMESİ ZAYIF

Bilim insanları corona virüsünü atlatsa bile halsizlik, nefes darlığı ve hatta konsantrasyon kaybı gibi sorunlar yaşayan insanların verilerini inceledi ve MR, röntgen sonuçlarını mercek altına aldı. Corona virüsünü hastaneye yatacak kadar ağır geçirmeyen kişilerin akciğerlerini inceleyen uzmanlar, Xenon gazı kullanarak tarama yaptı ve akciğerde daha önce tespit edilmeyen hasarın meydana geldiğini aktardı.

MR sonucunda oksijen gibi hareket eden fakat taramada hareketleri takip edilebilen Xenon gazının kan dolaşımına nasıl dahil olduğu da yakından incelendi. Araştırma sonucunda bu gazın kana dolaşımında bir sıkıntı tespit eden uzmanlar, “Uzun Covid-19 sendromundan muzdarip kişilerde gaz transferi daha etkisiz” açıklamasını yaptı.

SEBEBİNİ ARAŞTIRIYORLAR

Corona virüsü tedavisini hastanede olanlarda da benzer bir durumun meydana geldiğini aktaran uzmanlardan Dr. Emily Fraser, “Birçok hasta hastanelere ve kliniklere gelerek sorunun ne olduğunu bilmeden sadece nefes darlığı olarak yorumluyor. Normalde röntgen ve benzeri taramalarda bu gibi sorunlar görülmüyor” dedi.

Fraser, “Bu araştırma sayesinde hastalığın birçok noktası ile ilgili gizli kalmış detayları aydınlatabiliriz. Bu semptomların arkasında yatan sebebi bulabilirsek, bunu daha etkili bir şekilde tedavi etmek için harekete geçebiliriz” dedi.

sözcü.com.tr