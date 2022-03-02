Bilim insanları uyardı: Birkaç Covid varyantı aynı anda bulaşabilir

Corona virüsü salgını devam ederken bilim insanları da virüsün varyantlarını araştırıyor. Yeni bir araştırma da virüsün insanların organlarına farklı şekilde saldırdığını ve vücudun farklı bölgelerinde gizli kalabileceğini ortaya çıkardı.

Yeni bir araştırmaya göre; varyantların ortaya çıkmasıyla birlikte, corona virüsünün şeklini değiştirdiği ve şimdi insan organlarına farklı şekilde saldırdığı gözlemlendi. Bilim insanları ayrıca, farklı varyantların vücudun farklı bölgelerinde gizli kalabileceğine ve bu durumun da hastaların Covid’den tamamen kurtulmasını zorlaştırdığına dikkat çektiler.

Nature Communications dergisinde yayınlanan araştırmalar, virüsün farklı hücre tiplerinde nasıl farklı bir şekilde evrimleşebileceğini ve aynı enfekte konakta bağışıklığını nasıl adapte edebileceğini gösteriyor. Bristol Üniversitesi’nden Profesör Imre Berger de yeni varyantlarla virüsün sürekli değişime uğradığını söylüyor:

“Bristol, BrisDelta’da keşfedilen erken bir varyantı analiz ettik. Orijinal virüsten farklıydı; şeklini değiştirmişti.”

FARKLI VARYANTLAR AYNI ANDA BULAŞABİLİR

Çalışma ayrıca kişinin vücudunda birkaç farklı virüs varyantının olabileceğine de dikkat çekiyor. BrisDelta çalışmasının baş yazarı Kapil Gupta, virüsün farklı organları nasıl etkileyebileceğini açıklayarak, “Bu varyantlardan bazıları, vücut baskın virüs tipine karşı savunma yapmakla meşgulken, saklanmak için böbrek veya dalak hücrelerini kullanabiliyor. Bu durum da enfekte hastaların SARS-CoV-2’den tamamen kurtulmasını zorlaştırabilir” dedi.

VİRÜS ŞEKİL DEĞİŞTİRDİĞİNDE NE OLUR?

Araştırmacılara göre, şekil değiştirme mekanizması ile virüs, bağışıklık sisteminden etkili bir şekilde gizlenebiliyor. Araştırmacılardan Oskar Staufer, virüsün bağışıklık sistemi tarafından daha az görünür hale geldiğini belirtiyor. Staufer, bu özellikle virüsün tespit edilmesinin zorlaştığını ve bağışıklık tepkisini önlediğine dikkat çekiyor.

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