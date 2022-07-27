Bilimsel araştırma: Covid-19'un nereden çıktığı belli oldu

2019'un son haftalarında Çin'de ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan ve 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınının başlangıç noktasıyla ilgili dikkat çekici iki araştırma yayınlandı. Bilim insanları salgının başladığı ve virüsün çıktığı yeri duyurdu.

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan ve yüz milyonlarca insana bulaşarak yaşamı etkileyen corona virüsü salgınının orijiniyle ilgili dikkat çekici iki araştırma yayınlandı. Araştırmalarda, salgına sebep olan virüsün Wuhan’daki canlı hayvan pazarından çıktığına dair bulgular elde edildi.

Bilim dergisi Science’ta yayınlanan bir araştırmada, salgının ilk merkez üssünün Huanan Deniz Ürünleri Toptan Pazarı olduğu belirtilirken, Covid-19’un laboratuvarda değil, doğal yolalrla yayıldığı kaydedildi. California’daki Scripps Araştırma Merkezi’nden profesör Kristian Andersen, “Elimizdeki kanıtlar, aynı şeyi söylüyor: Covid-19 Wuhan’daki pazardan yayıldı” ifadesini kullandı.

Çinli yetkililerin elde ettiği verileri inceleyen araştırmada o dönem yapılan yardım çağrıları ve hastalıkların konumları incelendi. ABD’deki Arizona Üniversitesi’nde görevli bilim insanı Michael Worobey ve çalışma arkadaşları, Covid-19’un 2019’un Aralık ayında virüsü tespit ettiklerini duyurdu. Virüsün 150 farklı noktada bulunduğu da kayıtlara geçti. Verilerde canlı hayvan pazarı içerisinde de salgının hızla yayıldığı görülüyor.

İKİNCİ ARAŞTIRMADA DA BENZER SONUÇ ÇIKTI

Öte yandan California Üniversitesi’nde yapılan bir diğer araştırmada da hem Çin’deki hem de Çin dışındaki Covid-19’un genetik dizilimi mercek altına alındı. Bilim insanları iki farklı tür keşfederken Wuhan’daki virüsün salgının başladığı nokta olduğu belirtildi.

A ve B olmak üzere iki virüs olduğuna dikkat çeken Joel Wertheim, “Bunlardan birisi yarasalarda görülen corona virüsü ve ikincisi ise insanlara bulaşmış olan virüs. Bu da pazardan elde edilen örneklerde ortaya çıktı” dedi. Wertheim, iki farklı virüsün bu kadar kısa sürede oluşmasının çok nadiren görüldüğünü de dile getirdi.

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