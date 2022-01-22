Bilimsel araştırma: Üçüncü doz Pfizer ve Moderna aşısı Omicron’a karşı yüzde 90 etkili

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri(CDC) tarafından yapılan yeni araştırmalar, Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının destekleyici 3'üncü dozunun Omicron'a bağlı hastaneye yatışları önlemede yüzde 90 oranına kadar etkili olduğunu ortaya çıkardı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri(CDC) tarafından yapılan üç yeni araştırmaya göre, Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının destekleyici 3’üncü dozunun Omicron’a bağlı hastaneye yatışları önlemede oldukça etkili olduğu kanıtlandı.

CDC tarafından yapılan araştırmalarda, üçüncü doz aşının, Omicron varyantı ile enfekte olan kişilerin hastaneye yatış oranlarını yüzde 90 azalttığı tespit edildi.

Verilere göre, üçüncü dozun, acil servise yatış oranlarını da yüzde 82 oranında azalttığı belirlendi.

‘TAKVİYE DOZU ALMANIN ÖNEMİ’

Araştırmayı yürüten ekipten Emma Accorsi yaptığı açıklamada, “Bu sonuçlar, takviye dozu almanın önemini gösteriyor” dedi.

Yapılan yeni araştırmalar, Almanya, Güney Afrika ve İngiltere’deki çalışmalar da dahil olmak üzere, mevcut aşıların Omicron’a karşı koronavirüsün önceki sürümlerine göre daha az etkili olduğunu gösteren önceki araştırmaları da kanıtlıyor.

Yapılan araştırmalarda, sadece iki dozun koruma oranının üzerinden altı ay geçtikten sonra iyice düştüğünü de ortaya çıkardı.

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