BİR ANDA ALEVLERE TESLİM OLDU!

İskele-Karpaz Anayolu üzerinde, seyir halindeyken alevlere teslim olan araç korkuttu

Ahmet İKİDERELİ

İskele-Karpaz Anayolu üzerinde seyir halindeyken alevlere teslim olan araç korkuttu. Dün saat 11.15 raddelerinde Affan Nadeem yönetimindeki NE 288Z plakalı araç, elektrik aksamında oluşan arıza nedeniyle bir anda yandı. Kullanılamaz hale gelen araçta bulunan sürücü ve yolcular, zarar görmeden kurtuldu.

Soruşturma devam ediyor

Polis Basın Subaylığı’nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, elektrik aksamının kısa devre yapması sonucu ortaya çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Alevlere bir anda teslim olan aracın ön motor kısmı tamamen, arka kısmı ise kısmen yandı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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