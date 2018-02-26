İÇİMİZ SIZLADI!

Balıkesir Köyünde harabe bir evde görüntülenen ve ölmek üzere olan bir köpek yürekleri sızlattı

Balıkesir Köyünde harabe bir eve sığınan köpeğin görüntüsü herkesi üzdü. Uzun zamandan beridir yemek yemediği ve sağlığının da bozuk olduğu görüntüsünden hemen anlaşılan şanssız hayvana ilk müdahaleyi Balıkesir Köyünde bulunan duyarlı bazı vatandaşlarımız yaptı.

Acil yardım aranıyor

Durumu oldukça kötü gözüken köpeğin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan bazı duyarlı vatandaşlar acil yardım talebinde bulundu. Bir deri bir kemik halde kalan ve acil müdahaleye ihtiyacı bulunan hayvanla ilgili yapılan yardım çağrısı şöyle idi: “SADECE BU GECE İÇİN BİR YER İHTİYACIMIZ VAR. LÜTFEN YARDIMCI OLUN... 0533 8603268 müdahale gerekiyor. Veteriner desteği, geçici yuva vs vs... Lütfen yardım edebilecek birileri var mı? Ciddi yardımcı olabilecekler özelden yazın lütfen.”