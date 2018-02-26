MUHTARIN "YEŞİL" İSYANI!

Görneç ve Alevkayası arasında kalan bölgede, çam kese böceği, asırlık ve yeni ekilen çam ağaçlarını telef etti. Öbek öbek kuruyan ağaçlarla ilgili tedbir alınmıyor

TEK BİR TANE KALMAYACAK

Akçagil: Şu an köyümüzün hemen üst başında yüksek orman dediğimiz bölgelerde oluşan bu biyolojik tahribatın önüne devlet olarak geçemezsek çok kısa bir süre içerisinde gölgesinde duracağımız, nefes alabileceğimiz bir tek çam ağacı kalmayacak

Görneç Muhtarı Nevzat Akçagil, bölgede hızla kuruyan çam ağaçları nedeniyle adeta isyan etti. Doğada göz göre yüzlerce ağacın kurumaya başladığını söyleyen Akçagil, “Göz göre göre yok oluyoruz, yok mu ilgilenecek olan?” diye sordu.

Akçagil, Görneç köyünün Alevkayası ile birleştiği dağ yamacında yüzlerce ağacın çam kese böceği istilası altında olduğunu ve kurumaya başladığını vurguladı.

Muhtar Akçagil, orman fakiri KKTC’de böylesi bir salgınla mücadele edilmemesini eleştirdi. Yetkililere çağrı yapan Akçagil, gelişmeleri üzülerek izlediklerini belirtti.

Akçagil şunları söyledi:

“Zaten orman fakiri bir ülkeyiz her geçen yıl da bu gidişat da hızla artmaktadır. Son yıllarda dağlarımızda hızla yayılan ve ormanlarımızın tamamen yok olmasına yol açan çam kese böceğinin zararları hızla ilerlemekte ve ormanlarımızı büyük tehdit altına almaktadır.

Defalarca uyarılarımıza rağmen hiç bir teknik ekibin bölgemize gelerek inceleme ve mücadele yapmaması bizleri derinden kaygılandırmaktadır.

Şu an köyümüzün hemen üst başında yüksek orman dediğimiz bölgelerde oluşan bu biyolojik tahribatın önüne devlet olarak geçemezsek çok kısa bir süre içerisinde gölgesinde duracağımız, nefes alabileceğimiz bir tek kızıl çam ağaçı kalmayacaktır.

Bölgede binlerce çam ağacı bu böcekler tarafından istila halinde adeta kanser olmuş vaziyette. Gerek biyolojik gerekse kimyasal mücadelenin yarından tezi yok başlanması gerekmektedir.

Konuyla ilgili tüm bakanlıkları, devlet dairelerini, biyologlar derneğini, çevrecileri, kurum ve kuruluşları acilen bu konuya eğilmelerini ve derhal çözüm bulmalarını talep etmekteyim.”

Havadis