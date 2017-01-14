“BİR DAHA OLMAYACAK”

Lefkoşa üç ayrı şahsa ait araçlara hasar verip, dört adet akü, oto teyp, amfi ve hoparlörleri çaldığı gerekçesiyle tutuklanan 26 yaşındaki Bestami Gürler, teminatla serbest bırakıldı

Emine UYSAL

Lefkoşa’da üç ayrı şahsa ait araçtan dört adet akü, oto teyp, amfi ve hoparlörleri çaldığı, bir araca da hasar verdiği gerekçesiyle tutuklanan ve mahkemede, “Özür dilerim. Bir daha olmayacak” diyen 26 yaşındaki Bestami Gürler, teminatla serbest bırakıldı.

“Hırsızlık” ve “Kasti Hasar” suçlamasıyla tutuklanan 26 yaşındaki Bestami Gürler, dün teminata bağlanmak üzere Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Behrat Mavioğlu, tanık olarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Ali Gencer’i dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Gencer, zanlı Bestami Gürler’in 7 ile 8 Aralık 2016 tarihleri arasında 23.00-08.30 saatleri arasında, Lefkoşa’da Sanayi Bölgesi 16’ncı Sokak içerisinde Mehmet Tıpıcı’nın sorumluluğunda bulunan park halindeki TC 664 plakalı araca ait bir adet 280 TL değerinde akü ile Ali Gürsoy’un sorumluluğunda bulunan park halindeki KC 715 plakalı araca ait 600 TL değerindeki iki adet aküyü çaldığı, ayrıca Dikmen’de sakin Cuma Karagülle’ye ait HA 205 plakalı aracın da sol arka camını kırıp, sol ön kapısını eğmek suretiyle hasara uğratıp, 250 TL değerinde Pioneer marka oto teyp, amfi ve hoparlörleri ile aracın 300 TL değerindeki aküsünü çalmakla methaldar olduğunu anımsattı.

Polis memuru Ali Gencer, tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, seyahat belgelerini polise teslim etmesi, KKTC vatandaşı bir kefilin 30 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması karşılığında tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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