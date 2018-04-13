BİR DAHA YAPMAYACAK

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da platonik aşk beslediği iş arkadaşını kendisiyle konuşması için av tüfeği ile korkuttuğu iddiasıyla tutuklanan Ziyat Aşina, dün teminat duruşmasına çıkarıldı.

“Yaralamak kastıyla ateşli silah taşımak”, “Kanunsuz ateşli silah taşımak”, “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu”, “Kanunsuz patlayıcı madde taşımak” ve “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Aşina, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Meselenin tahkikat memuru Engin Yıldız, DAÜ Basım Evinde çalışan zanlı Ziyat Aşina’nın 6 Nisan tarihinde kendi adına kayıtlı atışa hazır doldurulmuş olan av tüfeğini, ayni iş yerinde çalıştığı ve platonik olarak ilgi duyduğu Ö.C’yi korkutmak ve kendisiyle konuşmasını sağlamak amacıyla iş yerinin mutfağına götürerek buzdolabının arkasına sakladığını açıkladı.

Tüfekle beraber 21 fişek bulundu

Aynı gün Ö.C’nin mutfağa girdiği sırada, zanlının kendisini takip ederek mutfağa doğru yöneldiğini belirten Yıldız, Ö.C’nin mutfak içerisinde buzdolabının arkasında saklanmış olan tüfeği görüp hızlı bir şekilde mutfaktan çıktığını ve okul güvenliği ile polise bilgi verdiğini söyledi. Yıldız, ayni tarihte konu av tüfeği ve içerisindeki fişeklerin emare alındığını belirterek, yine aynı binada SFT odası diye bilinen odada 21 adet ayni av tüfeği fişeklerinden bulunarak emare alındığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ancak zanlının etki etme olasılığının bulunmadığını belirten Yıldız, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Ziyat Aşina’nın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 5 bin TL nakdi teminat ödemesine, bir KKTC vatandaşının 75 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve zanlının haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.

Zanlının mahkemeden özür dilediği ve benzer bir olayı bir daha yapmayacağını ifade ettiği öğrenildi. (Diyalog)